Vandevoordt zegt hoezeer Genk zelf verrast is en durft hét woord in de mond nemen: "Titelkriebels, die zijn er altijd"

Zijn ze ook bij Genk compleet verrast? Of had Maarten Vandevoordt de titel toch nog niet helemaal uit zijn hoofd gezet. Enkele antwoorden van de Limburgse doelman.

Een paar weken geleden was het nog sukkelen richting het einde van de reguliere competitie. Inmiddels heeft Genk 6 op 6 gepakt in de Champions' Play-offs. Wat is er gebeurd? "Er is niet veel veranderd", blijft Vandevoordt zijn rustige zelve in een gesprek met VTM. "We zijn blijven vechten voor elkaar", is zijn verklaring.

Is het ook in Genk zelf een verrassing dat die play-offs zo goed zijn aangevat? "Neen, ik denk niet dat we verrast zijn. We hebben de kwaliteiten om dit te doen." En die nul gehouden twee keer op rij, dat moet een keeper deugd doen. "Het is natuurlijk mooi meegenomen, maar het belangrijkste blijft proberen winnen."

Clean sheets voor Vandevoordt

"Het is altijd mooi met een clean sheet erbij", geeft het sluitstuk wel eerlijk toe. De Genkse heropleving wordt voor een groot deel toegeschreven aan de aanpassing van de veldbezetting. "Het nieuwe systeem wordt zeker nog onderhouden. Het is belangrijk om op de principes te blijven hameren", weet Vandevoordt.

Genk is ondertussen genaderd tot op vijf punten van het leidersduo. Met de strijd van vorig seizoen in gedachten dan toch maar weer het woord 'titel' van onder het stof halen? "Titelkriebels zijn er altijd. Ik denk dat die er het hele seizoen wel zijn. Maar het blijft match per match bekijken", is Vandevoordt zowel zelfzeker als realistisch.

Afscheidstournée van Genk-doelman

Voor hem persoonlijk is het eigenlijk zijn afscheidstournée, vooraleer hij naar het Duitse Leipzig trekt. "Eerlijk gezegd dringt mijn transfer nog niet tot mij door. Ik wil het hier zo goed mogelijk afsluiten."