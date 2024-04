Bruno blikt terug op parcours van Anderlecht-sterkhouder tot... degradatiegevecht: "Op dat moment kon ik droomtransfer maken, maar..."

Massimo Bruno en KV Kortrijk maken zich op voor enkele héél bepalende weken. De voormalige Rode Duivel wil het behoud in de Jupiler Pro League verzekeren. Al kon zijn carrière er ook helemaal anders hebben uitgezien.

Wie had pakweg tien jaar geleden kunnen voorspellen dat Massimo Bruno anno 2024 voor de degradatie zou voetballen? In 2014 was de (op dat moment) prille twintiger sterkhouder bij RSC Anderlecht en maakte RB Leipzig zich op om enkele miljoenen op de paars-witte bankrekening te storten.

"Ik ging dat daaropvolgende seizoen voor RB Salzburg voetballen", blikt Bruno in La Capitale terug op die tijd. "Mijn prestaties waren er héél goed en ik mocht meteen richting Leipzig in de Bundesliga. Al waren er op dat moment ook andere mogelijkheden."

Meer zelfs: Bruno liep een absolute droomtransfer mis. "Villarreal CF was concreet en wou me absoluut voor een seizoen huren. Maar Leipzig was niet akkoord. Uiteindelijk liep het niet voor me in Duitsland en keerde ik voor enkele maanden terug naar Anderlecht."

Vervolgens volgden passages bij Sporting Charleroi en Bursaspor FT om uiteindelijk in het Guldensporenstadion terecht te komen. "Mijn enige focus ligt nu op de komende wedstrijden en op het behoud. Ik heb nog een contract voor één seizoen bij KV Kortrijk."

Blijft Massimo Bruno volgend seizoen bij KV Kortrijk?

"Op mijn leeftijd heeft het weinig zin om ver vooruit te kijken", besluit de 30-jarige flankaanvaller. "En waarom zou ik willen vertrekken als Kortrijk gewoon in de hoogste afdeling blijft? Over een mogelijke degradatie heb ik nog niet nagedacht."