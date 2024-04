Eindelijk vertrokken? Michal Skoras verklaart waarom hij nu pas kansen krijgt bij Club Brugge

De Pool Michal Skoras (24) begint stilaan zijn draai te vinden bij Club Brugge. Tegen het Griekse PAOK stond hij opnieuw in de basis.

Mede door een blessure van Andreas Skov Olsen stond Michal Skoras voor de derde wedstrijd op rij in de basis bij Club Brugge, dat gebeurde nog niet eerder dit seizoen. Nicky Hayen lijkt meer vertrouwen in hem te hebben dan Ronny Deila.

"Ik voel me goed, zowel mentaal als fysiek. Ik startte de laatste drie wedstrijden telkens in de basis. Het was aanpassen aan het niveau van de ploeg, dat ligt veel hoger dan in Polen. Ik had wat tijd nodig, maar nu voel ik me klaar", zei de Pool na de 1-0 zege tegen PAOK.

Skoras klaar voor Griekse heksenketel

Tegen Anderlecht was Skoras nog goed voor twee assists, tegen PAOK kon hij niet beslissend zijn. "We hadden liever nog een doelpuntje extra gemaakt. Want met die krappe voorsprong moet Club Brugge volgende week dus naar Griekenland trekken.

Toch ziet Skoras ook daar mogelijkheden om de kwalificatie af te dwingen. "In hun rug waren ze kwetsbaar, en daar hebben we gebruik van gemaakt. Ik sta hier eigenlijk met een goed gevoel."

Dat het in Griekenland een heksenketel zal worden, is nu al zeker, maar dat is Skoras al gewoon uit de Poolse competitie. We weten dat ze crazy supporters hebben. En de waarheid ligt op het veld, niet in de tribunes. Op het vlak van fans zijn we ook wel iets gewoon van Jan Breydel."