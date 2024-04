KRC Genk-coach Wouter Vrancken laat zich uit over uitspraak van Disciplinaire Raad na salonremise

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk neemt het zaterdagavond op tegen Cercle Brugge. De Limburgers kennen overigens hun straf na de salonremise sinds deze week.

Er was enorm veel te doen over de salonremise tijdens KVC Westerlo-KRC Genk op de laatste speeldag van de reguliere competitie. Westerlo besloot om coach Rik De Mil te ontslaan, Genk deed dat niet.

Deze week werd duidelijk welke sancties uitgedeeld werden. Wouter Vrancken komt er met een 'berisping' van af, terwijl speler Joris Kayembe twee speeldagen geschorst is.

"Ik denk dat de beelden voor zich hebben gesproken en het duidelijk is dat er niks was afgesproken", begint hij volgens Het Belang van Limburg.

"De schorsing van Kayembe? Natuurlijk ben ik daardoor ontgoocheld, net zoals ik ontgoocheld was door de twee matchen schorsing voor Bonsu Baah. Het is heel vervelend spelers te moeten missen, zeker als je in een bepaalde flow zit."

De coach weet wat er moet gebeuren tegen Cercle Brugge. "Naderen tot op twee punten mag natuurlijk een motivatie zijn. Maar iedereen moet wel beseffen dat zoiets alleen kan lukken als we tegen Cercle het onderste uit de kan halen."

"Dat is heel lastig, omdat ze een specifieke manier van spelen hebben, die hun trainer er heel goed heeft ingedrild", besluit hij.