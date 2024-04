KRC Genk-speler komt nog eens terug op salonremise: "We hadden graag gereageerd, maar..."

De salonremise op de laatste speeldag van de reguliere competitie deed heel wat wenkbrauwen fronsen. Ondertussen is de zaak behandeld, een Genk-speler komt toch nog eens terug op het gebeuren.

Tijdens de laatste speeldag van de reguliere competitie werd er in de laatste vijf minuten van KVC Westerlo-KRC Genk niet meer gevoetbald. Beide ploegen waren zeker van hun doel bij een 1-1 gelijkspel.

Ondertussen is de zaak behandeld en kennen de coaches en spelers hun straffen. Rik De Mil (ex-Westerlo) en Wouter Vrancken (KRC Genk) komen er zonder echte sanctie van af. Joris Kayembe en Nicolas Madsen krijgen een schorsing van twee speeldagen.

Er kwamen al heel wat reacties op die salonremise, maar nu doet een Genk-speler nog eens zijn verhaal. Zakaria El Ouahdi keek vanop de bank toe.

"Ik zat op de bank, dus ik weet niet wat er gezegd is... Ik was zelf verrast door wat ik zag", begint de vleugelverdediger bij RTBF. "Ik heb in ieder geval geen instructies gehoord, noch vanaf de bank, noch tussen de spelers."

"Na de wedstrijd sprak de leiding met de spelers op het veld... maar ik was er niet bij betrokken. Begrijp ik de woede van de Gentse spelers? Natuurlijk..."

Na afloop van KVC Westerlo-KAA Gent afgelopen weekend, speelden de Gentse spelers de salonremise na voor hun supporters door de bal rond te spelen.

"Ik zag op TikTok dat ze een parodie maakten op die aflevering door de bal rond te spelen. We hadden graag gereageerd... maar als we dat zouden doen, zouden alle media op ons afkomen. Nu het voorbij is, kunnen we er niet op terugkomen: we moeten vooruit kijken", besluit El Ouahdi.