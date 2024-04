Zulte Waregem onder hele zware druk! Luik in het slot dan toch voorbij Club NXT naar top 6, Jong Genk speelt gelijk

Er is deze avond gevoetbald in de Challenger Pro League. Zulte Waregem moest daar niet in actie komen, maar zal de gebeurtenissen wel met heel veel aandacht gevolgd hebben. Het zal zelf punten moetenn pakken, want Luik steekt Essevee voorlopig voorbij en komt op plek 6.

Club NXT - Club Luik 1-2 Luik kon bij een overwinning voorlopig in de top 6 komen en zo'n notering geeft recht op deelname aan de eindronde. Na een cadeau van thuisspeler Willems zag het er halfweg de eerste helft al goed uit voor de bezoekers. Arslan profiteerde. Een kwartier voor tijd maakte Liam De Smet namens Club NXT echter gelijk. Zulte Waregem weer virtueel in de top 6 dus, maar dat bleef niet duren. Benoït Bruggeman vond acht minuten voor affluiten toch nog het gaatje om Luik de zege te bezorgen. De Luikenaars klimmen naar de zesde stek, met een punt meer dan Zulte Waregem. Dat speelt zaterdag nog uit bij Dender, de nummer 2 in de rangschikking. Jong Genk - Francs Borains 1-1 Veel minder spanning voor de jonge Genkse talenten, want hun treffen met de club van Georges-Louis Bouchez was eerder een eindeseizoensmatch. Wel stonden zoals steeds de eer en drie punten op het spel. Dankzij een doelpunt van Chaabi kwam Francs Borains vroeg op voorsprong. Thomas Claes hield op de valreep een punt thuis.