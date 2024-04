🎥 Gigantische blunder zorgt voor zuur puntenverlies bij Burnley: de onvergeeflijke owngoal die Vincent Kompany nog veel problemen kan bezorgen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het Burnley van Vincent Kompany nam het zaterdagnamiddag op tegen Brighton. De buit werd gedeeld na 90 minuten, al zal Kompany met een zuur gevoel achterblijven.

Het blijft enorm spannend in de Premier League, zowel bovenaan als onderaan het klassement. Vincent Kompany vecht met zijn Burnley nog steeds voor het behoud.

Na de 1-0 nederlaag tegen Everton afgelopen weekend, ging Burnley dit weekend in eigen huis op zoek naar de drie punten tegen Birghton. De troepen van Kompany maken het zichzelf echter wel heel moeilijk...

Het bleef lang wachten op een doelpunt tot Josh Brownhill in de 74e minuut de thuisploeg op voorsprong zette. De geschorste Kompany zal gejuicht hebben, al was de vreugde van korte duur.

Zo'n vijf minuten later zag hij hoe doelman Muric een ongelooflijke blunder maakte. De keeper kreeg een rustige terugspeelbal van Sander Berge (ex-KRC Genk) maar het leer ging onder zijn voet door. Nadien rolt de bal gewoon door in eigen doel.

De wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel. Hierdoor kan Burnley niet profiteren van de nederlaag van Luton Town (5-1 tegen Manchester City). De ploeg van Kompany blijft voorlaatste in het klassement met 20 punten. Luton telt er 25. Laten we voor de doelman hopen dat dit eigen doelpunt het verschil niet zal maken in de strijd om het behoud...