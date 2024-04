🎥 Opmerkelijke beelden: STVV-spits Kaya maait Kanga keihard onderuit na eerste doelpunt in 47(!) competitiewedstrijden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV-Standard zorgde vrijdagavond voor veel spektakel. De Rouches gaven nog een 1-3 voorsprong uit handen, uitgerekend Fatih Kaya scoorde de gelijkmaker kort voor het einde.

Veel emoties gisteren tijden STVV-Standard. De Truienaars kwamen al vroeg op voorsprong tegen de Rouches, maar Kanga maakte al snel gelijk. Na doelpunten van Balikwisha en nog eens Kanga stond het tien minuten voor tijd 1-3.

Maar STVV keerde de scheve situatie nog helemaal om. Bertaccini scoorde zijn eerste doelpunt voor de club. Kort daarna scoorde Kaya zijn eerste doelpunt in 47(!) wedstrijden.

De ontlading was enorm bij de Duitse spits. Na zo lang niet gescoord te hebben koos hij voor een heel uitbundige viering. Hij sprintte over het veld richting de eigen bank.

Zo wou hij coach Thorsten Fink bedanken die in hem is blijven geloven. Onderweg kwam hij echter Kanga tegen die naar de middenstip was aan het wandelen. De spits van Standard werd hard onderuit gehaald door Kaya.

Kanga was hier niet blij mee en kreeg uiteindelijk nog een gele kaart. "Ik wilde rond Kanga lopen, maar gleed uit en raakte hem. Ik heb sorry tegen hem gezegd. Het was zeker niet mijn bedoeling.", reageerde Kaya bij HLN.