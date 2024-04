Racing Genk wees afgelopen winter aanbiedingen van meer dan 10 miljoen euro af voor hem: "Ik kan nog veel beter"

KRC Genk doet het alweer enorm goed deze play-offs. Na een zeer wisselvallige reguliere competitie, zijn de Limburgers helemaal opgestaan in de Champions' Play-offs.

Maar ook individueel lijken heel wat spelers plots meer hun draai te vinden bij Racing Genk. Jongens als Anouar Ait El Hadj maken enorm veel indruk. Wie nog iedere week lijkt te groeien is Matias Galarza.

Tegen het einde van het reguliere seizoen kreeg de Argentijn heel wat minder speeltijd. Maar mede door de blessure van Bryan Heynen mag hij nu wel weer iedere wedstrijd starten. Hij bewijst dat coach Wouter Vrancken er goed aan heeft gedaan door hem het vertrouwen te geven.

Toch is Galarza streng voor zichzelf. "Ik kan nog veel beter, maar ik ben tevreden over hoe het laatste twee wedstrijden gaat. Zeker als je in beschouwing neemt dat ik daarvoor weinig had gespeeld. Maar ik ben een vechter, iemand die de oorlog aangaat, en heb nog veel groeimarge", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws.

Genk zag afgelopen winter een aantal clubs aankloppen voor de middenvelder. Ze sloegen aanbiedingen van meer dan 10 miljoen euro af.

"Clubs uit Brazilië en de VS, dat zag ik nog niet zitten. Ik wil eerst naam maken in Europa. En dat de club niet inging op die aanbiedingen zag ik ook als een teken van vertrouwen. Ze geloven hier in me", besluit hij.