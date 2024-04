Beerschot schrijft geschiedenis, met dank aan Zulte Waregem

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dender kon een heel goede zaak doen richting rechtstreekse promotie, maar dan moest het in eigen huis wel winnen van Zulte Waregem. Dat gebeurde uiteindelijk niet en dus mag ook Beerschot juichen.

Door het puntenverlies van Dender tegen Zulte Waregem kan ook Dender niet meer voorbij Beerschot raken. Met als gevolg dat De Mannekes zo na promotie nu ook officieel de titel in de Challenger Pro League mogen vieren.

Ze spelen op zondagmiddag zelf tegen Beveren, maar die match is dus voor beerschot zelf nog van weinig tel. De titel mag nu helemaal gevierd worden, volgende week vrijdag zal er na de laatste thuiswedstrijd heel wat gepland staan.

Titel vieren in eigen stadion

Het plan van de club was sowieso al om op de laatste speeldag de promotie écht te gaan vieren. Dan kan het eigen stadion op het Kiel volledig gevuld worden. "We willen de titel vieren voor 12.000 man", aldus voorzitter Vrancken in Oostende eerder al.

© photonews

Voor Dender van zijn kant is de nederlaag tegen Zulte Waregem een zeer slechte zaak. Ze zijn nog niet zeker van promotie en zullen op de laatste speeldag nog vol aan de bak moeten. Essevee staat door de overwinning dan weer opnieuw in de top-6.

Alle wedstrijden die nog van belang zijn zullen op de slotspeeldag op hetzelfde moment gespeeld worden. Tot op heden is dat vrijdagavond, al zal er dus voor bepaalde wedstrijden wel worden uitgeweken voor de rechtenhouders.