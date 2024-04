Kleine mijlpaal voor Tolu, al ergerde hij zich vooral aan één iets in match tegen Cercle

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tolu Arokodare scoorde zijn tiende doelpunt van het seizoen. Dat leverde KRC Genk tegen Cercle echter niet de overwinning op.

Een knappe kopbal van Tolu Arokodare zette KRC Genk op voorsprong tegen Cercle Brugge, maar de Vereniging kon uiteindelijk nog de bordjes in evenwicht brengen. En daar kon de spits van de Limburgers niet echt mee leven.

“Omdat we meer verdienden dan dat ene puntje”, legde hij uit aan Het Belang van Limburg. “Als je op die manier een doelpunt tegen krijgt, is dat echt pijnlijk en jammer. Maar goed, het heeft geen zin om nu met de vinger naar iemand te wijzen. Dat is voetbal, die foutjes gebeuren altijd.”

Het werd vooral een zware wedstrijd van de eerste minuut en dat zorgde voor de nodige ergernis bij de Nigeriaanse spits. “Cercle is een erg fysiek team, maar daar hou ik wel van. Al begonnen ze tijdens de tweede helft alsmaar vaker foutjes te maken, terwijl de scheidsrechter daar niet naar omkeek. Gelukkig deed hij dat die ene keer wel”, verwees Tolu naar de de rode kaart van Popovic.

Tolu scoorde tiende doelpunt van het seizoen

Met zeven op negen doet KRC Genk het goed in de play-offs, al was negen op negen natuurlijk beter geweest. Zijn dubbele persoonlijke cijfers qua doelpunten vindt Tolu best ook wel leuk om mee te maken.

“Ik zet niet echt een doel voor mezelf bij het begin van het seizoen, maar probeer altijd gewoon beter te doen dan het jaar voordien. Tien doelpunten zijn leuk, maar ik hoop dat ik nog beter kan”, besluit de Nigeriaan.