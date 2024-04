Westerlo moet zijn wonden likken, want het heeft deze nachtmerrie al eens zien passeren: "Het is een herhaling"

KV Mechelen - Westerlo was één van de matchen van het weekend met het meest opvallende scenario. Niet enkel vanwege het wedstrijdverloop op zich, ook omdat ze het bij Westerlo al eens hebben meegemaakt tegen exact dezelfde tegenstander.

We spoelen even terug naar 26 augustus 2023. KV Mechelen komt op bezoek in 't Kuipje. Ruim een kwartier voor tijd geniet Westerlo een dubbele voorsprong. Eindresultaat: nul punten voor de Kemphanen. Het is een tegenstander die wel vervloekt lijkt voor Westerlo, blijkt acht maanden na datum uit een nieuwe onderlinge ontmoeting.

De gebeurtenissen van afgelopen weekend doen Tuur Rommens uiteraard terugdenken aan die dag van toen. "Een 0-2-voorsprong, net zoals de eerste wedstrijd in de reguliere competitie thuis tegen Mechelen. Toen stonden we ook 2-0 voor en verloren we ook met 2-3. Het is een beetje een herhaling daarvan."

Rood oorzaak voor nederlaag Westerlo

"Al denk ik dat het nu meer aan de rode kaart lag dan aan onszelf", ziet de 21-jarige ex-Genkenaar nu wel een andere oorzaak. Over die uitsluiting van Romeo Vermant was trainer Bart Goor not amused, om het zacht uit te drukken. Rommens denkt alvast dat er met elf Achter de Kazerne wel iets te rapen viel voorbije zaterdag.

"Ik denk dat we goed beginnen. We waren scherp in de duels. Mechelen had bij momenten geen antwoord op onze druk en onze manier van spelen. We creëerden onze kansen. Daar hadden ze het lastig mee, maar spijtig dat we dan met tien man vallen", uit de linkerflankverdediger nog eens zijn treurnis over dat incident.

KV Mechelen-aanhang jaagt ploeg naar voren

Al kijken ze bij Westerlo toch ook nog altijd naar wat ze zelf beter moeten doen. "We slikken nog altijd wel die drie doelpunten, dat mag misschien ook niet gebeuren. De Mechelse aanhang gaat er altijd achter staan en dan blijven ze komen. Dat wisten we. We hebben er voor gevochten", klinkt het tevergeefs.