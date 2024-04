Manchester City-coach Pep Guardiola is duidelijk na wissel van Kevin De Bruyne: "Ik ben de baas"

Manchester City heeft afgelopen weekend met 5-1 gewonnen van Luton Town. Kevin De Bruyne speelde een goede wedstrijd, maar werd op een gegeven moment toch vervangen door coach Pep Guardiola.

Manchester City heeft afgelopen weekend stevig uitgepakt door met 5-1 te winnen van Luton Town. Jérémy Doku maakte veel indruk met een doelpunt en een assist.

Kevin De Bruyne speelde een goede partij, maar kon zijn statistieken niet aandikken. Zo'n tien minuten voor het einde van de wedstrijd, bij een 3-0 stand, werd hij van het veld gehaald door Guardiola.

Daar leek KDB niet erg blij mee te zijn. Op de beelden van zijn wissel is te zien hoe zijn coach hem iets toefluistert, waarna er wel weer een lach van af kan.

Op het persmoment werd Guardiola gevraagd naar de wissel en of alles oké is met De Bruyne. "Ja, no vomits today", klonk het bij de Spaanse coach (tegen Real Madrid kon hij niet spelen omdat hij ziek was).

Guardiola wil zijn middenvelder duidelijk niet te zwaar belasten. Wanneer hem gevraagd wordt of De Bruyne nog op het veld wilde blijven antwoordde de coach duidelijk. "No, no, no. Ik ben de baas. Na 75 minuten bij een 3-0 voorsprong... Met mij mee op de bank"