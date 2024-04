Wie eist tweede plaats op in Challenger Pro League? Vincent Euvrard heeft duidelijke voorkeur

Nog één speeldag te gaan in de Challenger Pro League en de strijd voor de tweede plaats is razend spannend. Maar liefst 5 ploegen komen nog in aanmerking voor het laatste rechtstreekse play-off-ticket.

Vorig weekend kon Dender al rechtstreekse promotie afdwingen tegen Zulte Waregem maar de Oost-Vlaamse club ging met z'n tienen 1-4 tenonder tegen Essevee. Door de resultaten op de andere velden ligt Dender echter nog wel op pole positie voor plaats 2. Een overwinning tegen Francs Borains vrijdag volstaat.

Zulte Waregem greep in Dender vooral de laatste strohalm om alles in eigen handen te hebben voor de playoffs. Om tweede te worden, moeten ze nog drie ploegen inhalen. Trainer Vincent Euvrard is dan ook heel duidelijk wie volgens hem komende vrijdag de promotie zal afdwingen: de ploeg die ze net verslagen hebben.

Euvrard is duidelijk

"Ze spelen al het hele seizoen enorm stabiel, maakten de meeste doelpunten en krijgen er amper tegen. In het begin van de competitie kregen ze minder punten dan ze verdienden maar ze verdienen het om vrijdag te winnen tegen Francs Borains", is het oordeel van Euvrard.

😱 | Timmy Simons is twee wedstrijden verwijderd van promotie met FC Dender. Ze verloren tot nu toe het minste aantal wedstrijden in de #CPL. Wat een seizoen! 👏 pic.twitter.com/fBFi1X8y5J — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 11, 2024

Lovende woorden dus voor de troepen van Timmy Simons, die er vooral kalm onder bleef: "We willen het enorm graag maar... we moeten realistisch zijn", vindt de trainer van Dender. "Vooral met onze middelen."

"Willen enorm graag"

"We willen enorm graag maar de doelstelling was om een rustig, stabiel seizoen te draaien. Dat is gelukt en toen werd het doel de play-offs. Dat is ondertussen ook binnen maar dat wil niet zeggen dat de tweede plaats een verplichting is nu", houdt hij de druk af.