Barcelona-coach Xavi neemt zware woorden in de mond en haalt serieus uit naar arbitrage na uitschakeling Champions League

FC Barcelona werd dinsdagavond uit de Champions League geknikkerd nadat het met 1-4 verloor van PSG. Coach Xavi was na afloop niet te spreken over de arbitrage.

FC Barcelona won afgelopen week met 2-3 van PSG en mocht dus met een kleine voorsprong beginnen aan de thuiswedstrijd. Al snel werd het 1-0, maar toen zorgde een rode kaart ervoor dat het spelbeeld veranderde. Uiteindelijk won PSG met 1-4.

Araujo werd kort voor het halfuur van het veld gestuurd. Hij haalde de laatste man neer, alleen was het contact, met de hand, op de schouder van de PSG-speler wel best licht.

Coach Xavi was na afloop niet te spreken over de beslissingen van de arbitrage. "We zijn boos. De rode kaart zorgt ervoor dat we nu uitgeschakeld zijn. Ik vind het véél te licht om voor die fase iemand uit te sluiten", vertelde hij volgens HLN bij de rechtenhouder Movistar.

"Het is jammer dat door hem (de scheidsrechter n.v.d.r.) ons werk van een heel seizoen verloren gaat. Het was gewoon onnodig. We hadden nadien zelfs nog kansen op de 2-0 met Lewandowski en Gündogan."

Daarna vertelt Xavi dat alle beslissingen van de refs tegen Barcelona zijn. "Je hebt gelijk als je zegt dat we geen geluk hadden met de beslissingen van de scheidsrechter. Maar zo is het al de hele tijd."

"Sinds ik hier ben, zijn álle beslissingen van de refs al tegen ons geweest. Allemaal, hé. Ik weet niet welke verklaring ze daarvoor hebben. Het is gewoon de realiteit", besluit hij.