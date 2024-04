Filip Joos vertelt waarom Club Brugge het "supermoeilijk" zal hebben in Griekenland tegen PAOK

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge staat voor een zeer drukke week. Donderdag speelt blauw-zwart de terugwedstrijd tegen PAOK en zondag volgt de topper tegen Union SG.

Donderdag speelt Club de terugwedstrijd van de kwartfinales in de Conference League. Thuis werd er met 1-0 gewonnen, maar nu wacht Club nog een moeilijke opdracht in Griekenland.

Filip Joos ziet dat het een uitdaging zal zijn. "PAOK... Ik heb het gevoel dat dat supermoeilijk wordt", begint hij in de podcast '90 minutes'. "Door die gele kaarten ook."

Onder meer Brandon Mechele zal er niet bij zijn. Hij is geschorst. Joos heeft nog wat mooie woorden voor de verdediger. "Mechele is top bezig. Echt geweldig goed. Het is een slimme gast. Er zijn weinig spelers die zo goed hun eigen kwaliteiten kennen."

"Het is daar ook de speler waar het meeste aan getwijfeld wordt volgens mij. Telkens opnieuw wordt hij in twijfel getrokken en telkens opnieuw staat hij er", gaat Charleroi-speler Daan Heymans er verder op in.

Zondag volgt nog de wedstrijd tegen Union SG. Joos denkt wel niet dat Club Brugge twee keer op rij zou verliezen. "Ik geloof nooit dat ze allebei slecht uitdraaien", besluit hij.