Waarom het titelfeestje van Beerschot een groot feest wordt: het leeft in de stad én er is dat extra pigment van de vorige titel

Beerschot is kampioen. En dat mag geweten zijn, zoveel is duidelijk. De slotspeeldag in eigen huis op het Kiel tegen Patro Eisden wordt een echte galawedstrijd. Inclusief feestje, voor een vol huis. Maar wat zijn de redenen waarom het zo leeft op en rond Het Kiel?

De supporters hebben alvast beslist om in grote getale naar de wedstrijd te komen. Ondertussen is het Olympisch stadion ook helemaal uitverkocht. Dat hebben De Mannekes officieel laten weten via de sociale media.

SOLD OUT! 🏟



Er zijn geen tickets meer beschikbaar voor Beerschot - Patro. We vieren onze kampioenstitel met een vol huis!

Het toont andermaal aan hoe hard het voetbal leeft in en op Het Kiel in Beerschot. Die club op het hoogste niveau? Dat is - met alle respect voor pakweg Eupen - misschien toch wel een meerwaarde. Er zijn de Antwerpse derby's waar iedereen nu al reikhalzend naar uitkijkt, maar er is meer.

Ryan Sanusi was er in 2020 ook al bij toen Beerschot voor de laatste keer kampioen werd in toen nog 1B en dus promotie mocht vieren naar het hoogste niveau. Al werd dat toen vier jaar geleden uiteindelijk een feestje in mineur.

"Door de coronacrisis hebben we in 2020 geen feestje kunnen vieren met de supporters", aldus Sanusi tegen ons na de zege tegen KV Oostende al. "En dus nu willen we eens een echt feest, met alles erop en eraan vieren."

Want Sanusi wil dat gunnen aan de supporters: "Wij zijn uiteindelijk maar passanten. De supporters zijn de club. Zij staan er al tientallen jaren", is de verdedigende middenvelder eerlijk in zijn reactie - ook al is de 32-jarige verdediger zelf ook al sinds 2019 actief bij De Mannekes.

Voorzitter blij met promotie van Beerschot

Ook voorzitter Francis Vrancken is een tevreden man. "Een feestje in het eigen stadion voor 12.000 supporters wordt de kers op de taart van een geweldig seizoen. Voetbal is in Antwerp meer dan voetbal alleen."

"Het is een maatschappelijk gegeven. Iedereen is blij, dit is groots voor de stad. We hebben veel teleurstellingen gekend de voorbije jaren, maar er zijn ook zoveel mooie momenten. De euforie is groot, daarna wordt het bouwen richting volgend seizoen."

Want er is werk aan de winkel - er wordt nog steeds een overnemer gezocht, al lopen er ondertussen onderhandelingen. "Dit is een grote stap richting de toekomst. We willen alles geven om er ook volgend seizoen te staan."