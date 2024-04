Beerschot komt trots met geweldig nieuws over titelfeestje op Het Kiel tegen Patro Eisden

Beerschot wist zich vorig weekend te verzekeren van de titel in de Challenger Pro League. En dus wordt de slotspeeldag in eigen huis op het Kiel tegen Patro Eisden een echte galawedstrijd. Inclusief feestje.

Voorzitter Francis Vrancken gaf eerder al aan dat er een feestje zou gebouwd worden op vrijdag 19 april in eigen huis, als het even kon voor 12.000 supporters. Want wat is er leuker dan de titel kunnen vieren in een vol huis?

De supporters hebben alvast beslist om in grote getale naar de wedstrijd te komen. Ondertussen is het Olympisch stadion ook helemaal uitverkocht. Dat hebben De Mannekes officieel laten weten via de sociale media.

Er zijn geen tickets meer beschikbaar voor Beerschot - Patro. We vieren onze kampioenstitel met een vol huis!#WeAre13 pic.twitter.com/7E3nHBMUvZ — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) April 17, 2024

"Er zijn geen tickets meer beschikbaar voor Beerschot - Patro. We vieren onze kampioenstitel met een vol huis!", aldus de trotse club via X. Het gaat dus sowieso een heerlijk feestje worden, met heel veel supporters.

Geen uitfans, Patro Eisden mét inzet

Stijn Stijnen zal het in de wedstrijd op Beerschot moeten zien te rooien zonder uitsupporters. Het wordt dus een strijd van 12.000 supporters tegen 0 uitfans. En voor Patro Eisden staat er nog meer op het spel dan voor de thuisploeg.

Stijn Stijnen en zijn manschappen jagen nog steeds op een promotieticket. Ze kunnen nog tweede worden en rechtstreeks promoveren, maar kunnen ook nog naast de top-6 vallen en dus zelfs niet de nacompetitie mogen spelen.