Jelle Vossen snoeihard: "Als je daar niet mee om kunt, moet je een andere job zoeken"

Zulte Waregem begon met torenhoge ambities aan het seizoen. Het zal voor Essevee nog vechten worden om die te realiseren.

Zulte Waregem maakte er na de degradatie een punt van om onmiddellijk de promotie weer te pakken richting de Jupiler Pro League. Vrijdag wordt de laatste speeldag afgewerkt in de Challenger Pro League.

Essevee staat momenteel vijfde en een rechtstreekse promotie lijkt al een tijdje een utopie geworden. Het zal dan ook via de play-offs moeten gebeuren. Jelle Vossen voelt dat het meer dan ooit moneytime is voor zijn ploeg.

Voor de jonge garde waarmee hij samenspeelt is het niet eenvoudig, maar Vossen is snoeihard voor zijn medespelers. “Die hoge druk hoort er gewoon bij. Als je daar niet mee om kunt, moet je een andere job zoeken”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Tegen Lierse wordt het zaak om de drie punten te pakken en dan zijn we zeker van de play-offs. Dan zijn ze nog niet van ons af. Thuis haalden we schaamtelijk weinig punten, maar dit is een mooi moment om daar komaf mee te maken.”

Het wordt een heel bijzondere laatste speeldag. Alle wedstrijden die nog van belang zijn worden vrijdagavond afgewerkt.