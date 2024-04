Besnik Hasi kijkt uit naar topduel en heeft verwittiging voor KAA Gent in petto

KV Mechelen kan op bezoek bij KAA Gent zaterdagavond een prima zaak doen in de strijd om de eerste plaats in de Europe Play-offs. Al beseft ook coach Besnik Hasi dat het tegen de Buffalo's sowieso niet makkelijk zal worden.

"Langs één kant was ik verrast door de nederlaag van Gent in Leuven, maar langs de andere kant niet. Pas op, Leuven is wel een goede ploeg, zeker met de terugkeer van Maertens. Ze hebben een paar goede voetballers", aldus Besnik Hasi op zijn persconferentie.

"Wij hebben het uit bij OHL ook twee keer niet gemakkelijk gehad, daar ga je niet zomaar winnen. En als KAA Gent een mindere dag heeft, kan een andere ploeg van hen winnen", geeft hij ook meteen een verwittiging af.

Malinwa zal zelf wel ook top moeten zijn, terwijl de intensiteit ook begint te wegen bij alle clubs. "We spelen drie matchen op korte tijd. Drie dagen na de partij tegen Gent volgt al de match tegen Standard", is Hasi duidelijk.

Roteren of niet? Hasi geeft het antwoord

"Elke ploeg zal nu wel moeten kijken wie wanneer te wisselen. Het belangrijkste is dat we altijd voor de drie punten kunnen gaan. Of we willen roteren? Ja, maar je moet kijken op welke positie. We hebben maar drie centrale verdedigers. Op bepaalde posities hebben we meer opties."

"We hebben een tijd lang weinig gewisseld. Omdat er geen reden voor was en omdat die andere jongens er niet klaar voor waren. Nu beginnen die stilaan wel op niveau te komen", heeft hij nog hoop naar de toekomst toe.