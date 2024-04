Champagne voor het Dender van Timmy Simons en KV Oostende, Zulte Waregem en Lommel krijgen extra kans

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De kaarten in de Challenger Pro League zijn definitief geschud. Het werd een laatste speeldag om duimen en vingers vanaf te likken, maar zowel bovenaan als onderaan is geweten wie met champagne mag komen en wie niet.

We tekenden op zaterdagavond present voor het titelfeestje op het Kiel en het mogelijke promotiefeestje voor Lommel. Dat laatste zou er echter niet van komen, want het nummer twee uit de stand Dender wist te winnen en mag zo dus naar de Jupiler Pro League.

Dender had geen kind aan Francs Borains en haalde het uiteindelijk met 0-3, waardoor de troepen van Timmy Simons aan de champagne mochten. M'Barki opende snel de score, via twee keer Nsimba was de klus meteen na rust helemaal geklaard.

Ook Deinze, Lommel, Zulte Waregem en Patro Eisden wisten hun wedstrijd te winnen. Zij gaan met z'n vieren de heel spannende play-offs in waar nog een derde promotiemogelijkheid in een barrage tegen het nummer veertien uit de Jupiler Pro League kan verdiend worden.

KV Oostende weet zich te redden

Club Luik - het nummer 7 - won overtuigend van Genk B, maar kon dus geen enkele ploeg meer voorbijspringen. Onderaan is Oostende de gelukkige van het lot. Het won van Standard SL 16, waardoor Seraing samen met de Luikenaars zal degraderen.

Het volledige overzicht van alle wedstrijden in de Challenger Pro League kan je hieronder vinden. Op zaterdag is er nog een wedstrijd tussen Club NXT en de RSCA Futures, maar die heeft op geen van beide ploegen nog impact.