Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe is snoeihard voor Pro League en eist actie: "Het is heel zielig en triestig om dat vast te stellen"

Club Brugge genoot met volle teugen van zijn kwalificatie voor de halve finale in de Conference League. Maar voorzitter Bart Verhaeghe kijkt al uit naar de duels tegen Fiorentina.

De vreugde was groot bij Club Brugge na afloop van de wedstrijd tegen PAOK. Voor het eerst in meer dan 30 jaar plaatst een Belgische clubs zich nog eens voor de halve finales van een Europees tornooi.

Bart Verhaeghe nam na het duel in Griekenland de tijd om in de mixed-zone te verschijnen. Daar had hij een een klare boodschap voor de Pro League.

"Onze concurrenten in play-off 1 zullen blij zijn dat we heel hard gewerkt hebben aan de coëfficiënt. Terwijl zij heel hard konden rusten in de zetel. Dat is niet juist", begint hij volgens Het Laatste Nieuws.

Bart Verhaeghe wil dat de Pro League zich aanpast

"PAOK moest dit weekend niet voetballen. Andere teams worden in deze fase van de Europese competitie gefaciliteerd in hun eigen competitie om op Europees niveau te kunnen presteren", gaat Verhaeghe verder.

"In België is het heel zielig en triestig om vast te stellen dat dat niet mogelijk is. We zijn een heel onprofessioneel voetballand. Ik beklaag dat heel hard, als topploeg in ons land. We moeten dringend naar een andere organisatie van onze competitie. Dit is niet compatibel met hoe in Europa gevoetbald wordt."

De Club-voorzitter zou graag zien dat de kalender wordt aangepast omwille van het Europese succes van blauw-zwart. "Maar dan is de vraag of die beantwoord kan worden. Waarschijnlijk niet, omdat de kalender vol zit."

"Eigenlijk dient dat ons voetbal niet. Iedereen heeft er belang bij dat Club door gaat. Of dat nu Club, Anderlecht, Genk of Union is. Ik gun het iedereen. Het draagt bij aan het niveau van het Belgisch voetbal", besluit Verhaeghe.