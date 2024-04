Frank Boeckx ziet een belangrijke voorwaarde voor succes Gent en kijkt daarbij naar het bestuur

Niet enkel in de Champions' Play-off kan het nog spannend worden, dat is ook het geval in de Europe Play-off. Frank Boeckx blikt vooruit op wat er nog kan gebeuren en heeft daarbij een belangrijke voorwaarde.

Voor zowat alle analisten is KAA Gent de absolute favoriet in de Europe Play-offs. Er zal al heel wat moeten gebeuren om de Buffalo's van de eerste plaats weg te houden, al zijn er wel een aantal voorwaarden verbonden aan de zaak.

Dat is toch alvast wat Frank Boeckx denkt in zijn analyse in Het Nieuwsblad: "Een voorwaarde is dat het rustig blijft in de bestuurskamer. Dat is dit seizoen niet altijd zo geweest, met een nieuwe eigenaar en de verkoop van de sterkhouders die tot onvrede leidde."

"Bovendien is er ook nog de onduidelijkheid over wat er met Hein Vanhaezebrouck staat te gebeuren, maar dat is bij KV Mechelen en coach Besnik Hasi niet anders", maakt hij de balans op van hoe het gaat bij de Buffalo's.

Bestuurskamer als belangrijk gegeven?

"In mijn ogen hoeft Gent geen schrik te hebben van de Rouches, net zomin van Westerlo. Nogmaals, als het rustig blijft in de Ghelamco Arena heeft Gent alle kwaliteiten om de Europe Play-offs te winnen", aldus nog Boeckx.

De wedstrijd tussen Gent en Mechelen op zaterdagavond kan al veel vertellen over wie nog kans zal maken op het Europees ticket. STVV kan mogelijk de lachende derde worden in het verhaal, als het zelf zijn match wint.