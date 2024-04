🎥 Fans van Standard komen met duidelijke spandoeken en vuurwerk, maar willen ook vroegtijdig al naar huis

Standard speelde in de vooravond op bezoek bij Westerlo. De supporters van de Rouches hadden een duidelijke boodschap mee voor het clubbestuur.

Voor de wedstrijd tussen Westerlo en Standard van start ging ontrolden de supporters van de Rouches spandoeken met een wel heel duidelijke boodschap.

“La pire saison de notre histoire. Une honte pour notre blason!” en “Battez-vous ou cassez-vous!” waren de twee heel duidelijk te lezen mededelingen die de Luikse fans voor het bestuur van de club hadden.

Na het ontrollen van de spandoeken staken de supporters een grote hoeveelheid vuurwerk aan. De wedstrijd kon echter gewoon starten zoals voorzien was.

Kanga bracht de Rouches in de 22ste minuut op voorsprong, maar nog geen tien minuten later stonden de bordjes weer in evenwicht via Frigan. Westerlo kwam beter uit de kleedkamers en Stassin zorgde snel voor de 2-1. Vanop de stip maakte Yow er op het uur 3-1 van.

De harde kern van Standard had er duidelijk genoeg van en wilde de tribunes al verlaten en de aftocht blazen, maar dat kon uiteraard niet zomaar. De thuissupporters zongen 'Laat je ploeg maar in de steek' als reactie. Uiteindelijk mocht de Standardfans de tribune toch verlaten richting de bussen, wellicht om problemen te vermijden.

Goed tien minuten voor tijd maakte Alzate er nog 3-2 van. In de 93ste minuut werd het zelfs nog 3-3, via een doelpunt van Laifis.