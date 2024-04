Ivan Leko heeft duidelijke boodschap over de match en de supporters van Standard

Het werd een bewogen avond voor Standard in Westerlo. Ivan Leko en zijn troepen haalden een dubbele achterstand op en speelden 3-3 gelijk.

De wedstrijd van Standard op bezoek bij Westerlo begon met stevig vuurwerk van de bezoekende supporters. “Dat is normaal, dat is de passie die in hen zit”, reageerde Ivan Leko na de wedstrijd bij Sporza. “We zitten in een dal, maar we zijn er om hun vertrouwen terug op te bouwen.”

Dat dal was inderdaad heel goed te zien. Standard kwam op voorsprong, maar nog voor het uur stond het 3-1 in het krijt. De harde kern van de Rouches verkoos zelfs om het stadion te verlaten en zag de troepen van Leko niet tot 3-3 terug te keren.

Met die uitslag was de trainer van Standard wel tevreden. “Dit toont dat onze ploeg karakter en vechtlust heeft. Maar we leden wel voor de tweede wedstrijd op een rij”, gaat hij verder.

Nochtans was het vaak niet om aan te zien, maar Leko nuanceerde. “Er kwamen veel individuele fouten bij te pas en onze verdediging stond ook niet goed. Ik verwacht een stabielere ploeg, aanvallend zit het wel goed. Voor de neutrale supporters een aangename wedstrijd, niet voor mijn collega aan de overkant en mij.”