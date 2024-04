Johan Boskamp begrijpt niet waarom: "Tot over zijn oren in de stront"

De voorbije maanden en jaren geraakten enkele Belgische clubs in financiële moeilijkheden. Ook bij Standard gonst het opnieuw van de geruchten.

Het Belgische voetbal zit met enkele clubs die het bijzonder moeilijk hebben om te overleven. Dat is ook het geval bij Standard. Daar zijn er zelfs heel veel geruchten dat eigenaar 777 Partners de club opnieuw van de hand wil doen.

Johan Boskamp merkt zelfs een constante bij de clubs die in moeilijkheden zitten en een verkoop van Standard zou zeker niet slecht zijn, zo laat hij weten in zijn wekelijkse babbel met Het Belang van Limburg.

“Veel slechter dan hoe het er vandaag aan toegaat kan niet, toch?”, vertelt hij over Standard. “Je ziet het bij alle clubs met Amerikaanse eigenaars: Standard, RWDM, KV Oostende, ... . Zelfs bij Manchester United liep het mis.”

Standard verdient beter dan wat het nu meemaakt

Boskamp heeft dan ook weinig begrip voor mensen die hun club verkopen aan een Amerikaanse eigenaar. Hij blijft bij het voorbeeld van Standard.

“Iemand als Bruno Venanzi bijvoorbeeld. Dat was toch een echte Standard-man? Hij had beter zijn huiswerk wat beter gemaakt over de mensen aan wie hij de club overliet. Armer is hij er wellicht niet van geworden, maar Standard zit wel nog altijd tot over zijn oren in de stront. Zo'n mooie club verdient beter dan dit.”