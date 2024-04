Siebe Schrijvers pakt uit met opmerkelijke vaststelling over de play-offs

De matchen tegen Gent en STVV hebben er voor gezorgd dat Siebe Schrijvers een jubileum kan vieren. De creatieve middenvelder heeft ondertussen al 100 keer in een officieel treffen het shirt van OHL gedragen.

Na zijn passages bij Club Brugge en Genk heeft Schrijvers ook in Leuven ondertussen al heel wat beleefd. "Ik ben blij met die honderd matchen. Ik heb hier ook mijn moeilijkste periode meegemaakt, met die blessure. Het is mooi hoe ik daar van ben kunnen terugkomen. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik van de club krijg."

De kers op de taart mocht niet ontbreken: in de slotfase tegen STVV deelde Schrijvers de beslissende assist uit. "We zetten goede druk vooruit en er is een goede loopactie en timing van Maziz. Daardoor kan ik hem alleen voor doel zetten en hij werkt goed af", knikt de Limburger en heeft hij een compliment in huis voor de doelpuntenmaker.

Schrijvers wil scherprechter zijn

Schrijvers stelt vast dat OHL zich aan het ontpoppen is tot dé scherprechter in de Europe Play-offs. "We hebben nu al punten afgepakt van Gent en Sint-Truiden. Dat was ook de bedoeling aan het begin van de play-offs. Elke match willen we winnen. Zeker thuis moeten we altijd voor de drie punten gaan. Dat zijn we goed aan het doen."

En als het zo nog even doorgaat zal dat wel grondig veranderen hoe de tegenstand naar Leuven gaat kijken. Niemand zal het nog graag tegen OHL opnemen, terwijl het enkele weken geleden nog beschouwd werd als degradatiekandidaat. "Ja, klopt. In Leuven mag geen enkele ploeg gemakkelijk komen winnen."

OHL werkt aan statistieken

"Dat was misschien al het hele seizoen al wel het geval, maar we hebben te weinig driepunters gepakt in eigen huis", blikt Schrijvers terug op het verloop van de competitie. "We zijn nu aan die statistieken aan het werken en dat verloopt momenteel goed."