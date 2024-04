STVV trapt in zelfde val als KAA Gent maar dan met slechter spel en geeft streng tactisch oordeel: "Een wanprestatie"

Net als KAA Gent vorige week is STVV de boot ingegaan in Leuven. En het spel dat de Truienaars op de mat legden was wel héél erg matig. Dat is misschien nog het meest verontrustende.

Jarne Steuckers haalde het tactische plaatje aan. "Ze konden man op man spelen. Omdat ze dat doen, blijft het moeilijk om het tempo hoger te leggen. Er moest meer beweging bij ons zijn en meer in de rug van hun verdediging lopen. Dat hebben we niet goed gedaan", legt de aanvallende middenvelder uit.

OHL was vrijwel de volledige 90 minuten de betere ploeg. Opmerkelijk toch. "Dat heeft te maken met die man-op-man en daar moesten wij iets op vinden. Dat is niet gelukt. Het was een collectieve wanprestatie", windt Steuckers er absoluut geen doekjes om. "De wil was er misschien wel, maar zij waren veel scherper."

© photonews

Thorsten Fink hield zijn verklaring algemener. "Het was niet het STVV van vorige wedstrijden. We hebben geprobeerd te voetballen, maar vonden de ruimte niet om te scoren om kansen te creëren. We misten natuurlijk enkele creatieve spelers als Ito. De ploeg die op het veld stond, is nog tot goede dingen in staat."

De Duitse coach wil dus helemaal geen excuses aanhalen en kijkt ook naar zichzelf. "We hebben ons niveau niet omhoog kunnen tillen. Dat begint bij mij." Lichtpuntje bij de Truienaars was de sterk keepende Zion Suzuki. Al was al het werk van de Japanner allemaal voor niets door het late doelpunt van Youssef Maziz.

© photonews

"We moeten het aanvallend beter doen. Ik weet niet waarom we niet tot kansen kwamen", zuchtte het 21-jarige sluitstuk. "We focusten erg op het verdedigende aspect, maar moeten aanvallend beter uit de verf komen. We moeten de beelden nog eens bekijken en leren uit deze wedstrijd.