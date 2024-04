🎥 Makhtar Gueye pakt uit met wel zeer opvallende viering tijdens Kortrijk-RWDM

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RWDM neemt het zondag op tegen KV Kortrijk. Een belangrijke wedstrijd in de strijd om het behoud.

RWDM is zondag op bezoek bij KV Kortrijk. De Brusselse ploeg kon geweldig aan de wedstrijd starten. Na 24 minuten stond het al 0-3.

Makhtar Gueye zette de bezoekers op voorsprong. Kortrijk was baas in eigen huis, maar de eerste kans van de bezoekers ging er toch meteen in.

Maar vooral de viering van de spits viel op. Iemand van de clubmedia wierp een PlayStation-controller naar Gueye, die nadien op de grond ging zitten om er dan mee te 'spelen'.

🎮 | Makhtar Gueye dacht dat hij in zijn woonkamer zat. 😅🖥 #KVKRWD pic.twitter.com/HDefhc4vDe — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 21, 2024

David Souda maakte er enkele minuten later 0-2 van. Weer tien minuten later volgde de 0-3 na een strafschop. Uiteindelijk kon KV Kortrijk toch nog scoren en zo gingen beide ploegen met een 1-3 tussenstand rusten.