🎥 Onwaarschijnlijke taferelen: Engelse tweedeklasser zorgt bijna voor onvoorstelbare comeback tegen Manchester United

Manchester United speelde zondag de halve finale van de FA Cup tegen Coventry City. United haalde het pas na strafschoppen in een waanzinnige wedstrijd.

Manchester City plaatste zich zaterdag al voor de finale door met 1-0 van Chelsea te winnen. Manchester United was natuurlijk de grote favoriet voor die andere plaats in de finale.

En het leek redelijk vlot te verlopen voor United. McTominay bracht zijn club na 23 minuten spelen op voorsprong. Harry Maguire verdubbelde die voorsprong vlak voor rust.

Bruno Fernandes maakte er op het uur zelfs 0-3 van. Maar Coventry gaf niet op. Simms zette de inhaalrace in en scoorde de 1-3. Tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd maakte O'Hare er plots zelfs 2-3 van. Op naar een spannende slotfase.

In de 95e minuut kreeg Coventry nog een strafschop. Haji Wright zette die om en zo trok de Engelse tweedeklasser de scheve situatie weer helemaal recht.

Het sprookje was bijna helemaal compleet. Torp maakte er in de blessuretijd van de verlengingen 4-3 van. Maar dat was buiten de VAR gerekend. Die zag ergens een centimeter buitenspel waardoor het doelpunt werd afgekeurd.

🤏 | Coventry was CENTIMETRES verwijderd van hun droom-comeback. 😓🙠‍♂️ #EmiratesFACup pic.twitter.com/6Iwqxgg3L8 — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 21, 2024

Manchester United won uiteindelijk na strafschoppen. Hojlund trapte de beslissende penalty tegen de netten. Zo krijgen we een leuke finale met Manchester City-Manchester United.