Anderlecht-coach Brian Riemer zag een "gigantisch probleem" tegen KRC Genk

Anderlecht heeft zaterdagavond met 2-1 verloren op het veld van KRC Genk. Paars-wit deed een zeer slechte zaak in de titelstrijd.

Anderlecht kwam 1-0 achter na een doelpunt van Tolu. KRC Genk had enorm veel kansen terwijl paars-wit er eigenlijk niet veel tegenover kon zetten, vooral voor de rust.

"De eerste helft was niet goed genoeg. We waren niet bij de afspraak. Er was veel intensiteit en waren veel duels, we moesten hun intensiteit matchen. Dat deden we niet goed genoeg. We verloren controle daardoor", vertelde coach Brian Riemer na afloop.

"Dat was voor ons een gigantisch probleem. Onze tweede helft was beter. Na de 1-1, die mooie van Dreyer, had ik het gevoel dat we nog voor de overwinning konden gaan. Uiteindelijk liep het dan zo af..."

De tweede helft verliep inderdaad wat beter. Toch was Anderlecht nog veel te nonchalant waardoor Genk kon blijven drukken.

"Het was teleurstellend, maar we moeten naar onszelf kijken. Die eerste helft was onacceptabel", besluit Riemer. Als Union wint van Club Brugge, is het na deze speeldag weer leider.