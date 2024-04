Deinze grijpt naast rechtstreekse promotie, maar trainer komt met andere insteek

Deinze won vrijdag met 1-2 bij Seraing. Dat was echter onvoldoende om Dender nog voorbij te steken richting de tweede plaats.

Deinze stond lange tijd op de tweede plaats in de rangschikking van de Challenger Pro League, maar uiteindelijk verspeelden ze de voorbije weken de riante voorsprong die ze hadden.

Uiteindelijk was het Dender, dat met één punt meer dan Deinze eindigde in de rangschikking, dat het ticket voor de rechtstreekse promotie naar de Jupiler Pro League pakte.

“Voor SK Deinze is een derde plaats iets om trots op te zijn”, zegt trainer Hans Somers aan Het Laatste Nieuws. “Zeker als je ziet welke ploegen we achter ons laten. Natuurlijk hoopten we voor de aftrap van de laatste speeldag nog op een mirakel. Laat nu het gevoel van fierheid maar de overhand halen. Waarmee we ons klaarmaken voor de volgende weken.”

Dubbel duel tegen Patro

Deinze staat nu voor een dubbel duel tegen Patro Eisden Maasmechelen. “Een moeilijk te bespelen ploeg”, gaat Somers verder. “Maar ik ben zeker dat zij hetzelfde denken van ons. We weten wat we kunnen verwachten.”

Deze wedstrijden in de Promotion Play-offs komen met de vibe van echte cupwedstrijden. De heenwedstrijd wordt heel belangrijk. “Dat het in heen en terug wordt beslist is ook speciaal, dat schept iets extra”, besluit Somers.