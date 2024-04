Standard-coach Ivan Leko alweer hard voor zijn eigen spelers en reageert op fans die het stadion vroegtijdig verlieten

Standard speelde zaterdag 3-3 gelijk op het veld van Standard. Bij een 3-1 tussenstand besloten de bezoekende fans om te vertrekken.

Standard kwam op voorsprong tegen Westerlo na een doelpunt van Kanga. Nadien scoorde Westerlo drie keer en zo stond er op het uur een score van 3-1 op het bord.

De meegereisde Standard-supporters hadden genoeg gezien en besloten dan maar om te vertrekken. Het leek een zoveelste teleurstelling te worden, maar de Rouches scoorden nog twee keer tegen het einde aan en wisten zo gelijk te spelen.

Standard-coach Ivan Leko snapt wel dat de supporters het stadion verlieten. "Ik heb begrip voor de supporters die vertrokken na de 3-1. In hun plaats had ik hetzelfde gedaan", vertelde hij volgens Het Belang van Limburg.

"Ze verwachten bloed, zweet en tranen van ons, maar zien een ploeg zonder enige defensieve overtuiging", is hij hard voor zijn eigen spelers. "Op deze manier kan je geen wedstrijden winnen in België."

"Het is aan ons, spelers en coaches, om terug het Standard te worden wat de supporters willen zien. Dit is nog altijd een grote club, maar we zijn geen groot team. Dat moet veranderen als we de het geloof en de steun van onze supporters willen terugverdienen", besluit Leko.