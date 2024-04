Bondsparket heeft besloten wat te doen na uitspraken van Brian Riemer en Christian Burgess

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Afgelopen weekend kregen we twee opvallende fases te zien in topwedstrijden. Eén tijdens Genk-Anderlecht, en één tijdens Union-Club Brugge.

Tijdens Genk-Anderlecht kreeg KRC Genk in de slotfase een strafschop. Alieu Fadera trapte op de arm van Killian Sardella waarna scheidsrechter Lardot meteen naar de stip wees.

Genk-spits Andi Zeqiri zette de penalty om en won zo de wedstrijd voor Genk. Bij Anderlecht waren ze niet te spreken over de fase. Coach Riemer haalde flink uit naar Lardot achteraf.

Tijdens Union-Club Brugge wilde doelman Anthony Moris uittrappen, maar Hugo Vetlesen stak er zijn been voor. De bal rolde nadien in het doel, en er werd een geldig doelpunt gerekend voor Club.

Na afloop hield Christian Burgess zich niet in, hij sneerde naar de arbitrage. "Natuurlijk is het een geldig doelpunt, het is Club Brugge." Twee voorvallen waar ze bij de voetbalbond minder om konden lachen.

Het Bondsparket heeft beide zaken onder de loep genomen. Volgens Sporza worden Burgess en Riemer niet gestraft, en komen ze ervan af met een waarschuwing.