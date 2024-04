Deze JPL-coach lijkt niet het door Bart Verhaeghe gewenste profiel te hebben en houdt zich bezig met vreemde zaak

Welke coach zal Bart Verhaeghe aanstellen om volgend seizoen Club Brugge te leiden? Het is koffiedik kijken. Oscar Garcia is één van de trainers die aan blauw-zwart gelinkt wordt, maar het is zéér de vraag of hij de overstap naar Brugge maakt.

Op basis van recente uitlatingen van Bart Verhaeghe kan daar aan getwijfeld worden. Tijdens zijn lofrede voor Nicky Hayen na de kwalificatie voor de halve finales van de Conference League tegen PAOK Saloniki liet de Club-voorzitter zich ontvallen dat Ronny Deila misschien niet met de sterkte van de organisatie van Club om kon.

Waar hij mee wilde zeggen dat een coach bij Club zich enkel met de essentie van het trainersvak moet bezighouden en niet met andere dingen. Ondertussen zou ook OHL-trainer Oscar Garcia bij Gent, Antwerp en Club op het lijstje staan. Al zijn er bij zijn huidige club wél veel zaken waar de Spanjaard zich mee bezighoudt.

OHL-coach Garcia denkt aan toekomst spelers

De toekomst van de spelers bijvoorbeeld. Garcia zaaide al twijfels over zijn eigen toekomst, maar evenveel onzekerheid is er dus over zijn spelerskern. "Ik kan niet garanderen dat alle spelers hier zullen blijven. Er komen deze zomer misschien voorstellen van ploegen die onze spelers willen kopen", lanceert hij een denkpiste.

© photonews

Gezien de evolutie van OHL zou dat volgens hem best kunnen. "Er zijn ook nieuwe spelers in het team gekomen. De ploeg ziet er heel anders uit in vergelijking met het begin van het seizoen." Waar vele coaches enkel focussen op het halen van resultaten, denkt Garcia dus volop mee met de carrièreplanning van spelers.

Niet het type coach voor Club Brugge

"Misschien kunnen sommige spelers deze zomer verkocht worden aan een veel hogere marktwaarde dan dat in het begin van het seizoen het geval zou zijn. Dit is één van mijn doelen", verrast de man die Leuven naar het behoud loodste. Wie dat zo sterk in zijn achterhoofd houdt, is misschien niet het type coach waar Club op wacht.