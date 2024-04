Klare taal: "Als hij het hele seizoen dit niveau had gehaald, stond Genk nu eerste"

KRC Genk schuift verder op in de Champions' Play-offs. Door de zege tegen Anderlecht komt het op vier punten van de leider.

KRC Genk is nog steeds ongeslagen in de Champions’ Play-offs. Zeker in de eerste helft stond het bijzonder scherp te spelen tegen RSC Anderlecht.

3Alles was aanwezig. Intensiteit, mentaliteit, techniek, tactiek. Het was bijna perfect. Bijna, omdat ze dat tweede doelpuntje nog hadden moeten scoren. Nu voelde je na een halfuur dat de spelers moeite gingen hebben om die intensiteit een volledige wedstrijd vol te houden”, klinkt het bij Thomas Chatelle in Het Belang van Limburg.

Beter doseren dus in de toekomst. Chatelle zag ook een ongelofelijk sterke Tolu spelen. “Eindelijk zien we de spits waar Genk op gehoopt had, toen ze hem meer dan een jaar geleden binnenhaalden. Als Tolu het hele seizoen op dit niveau had gepresteerd, dan stond Genk nu op kop van het klassement.”

Voor Chatelle doet Genk volledig mee voor de titel. De titelstrijd die aanvankelijk enkel tussen Union SG en Anderlecht ging gaan is ondertussen opengetrokken tot een strijd tussen vier clubs. Als Genk woensdag wint op Club Brugge dan ligt alles weer open.