Serieuze domper voor KRC Genk in de titelstrijd: 'sterkhouder komt dit seizoen niet meer in actie'

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

KRC Genk boekte zaterdagavond een verdiende zege in eigen huis tegen Anderlecht. De Limburgse club is goed op weg in de Champions' Play-offs, maar er volgt nu ook wel erg slecht nieuws.

KRC Genk is zijn play-offs erg goed gestart. De Limburgers pakten 10 op 12 en zijn ondertussen tot op vier punten van leider Anderlecht genaderd. Alles is nog mogelijk. Een nieuwe bevestiging dat alles goed gaat bij Racing Genk was de 2-1 overwinning tegen Anderlecht. Alweer moest de club het wel zonder kapitein Bryan Heynen doen. Bij de start van de play-offs kwam het als een verrassing dat Heynen ontbrak op het wedstrijdblad voor de wedstrijd tegen Union. Nu is het week na week dat hij er niet bij is vanwege last aan de buikspieren. De club communiceerde nog niet verder over zijn blessure, maar Het Belang van Limburg weet dat de middenvelder dit seizoen niet meer in actie zal komen. Een flinke domper voor de club. Het blijft nu dus afwachten tot Genk zelf met het nieuws komt, maar goed ziet het er niet uit. Ondertussen loopt het wel nog goed op het Genkse middenveld zonder Heynen.