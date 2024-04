Waarom het geen verrassing is dat Anderlecht niet kon winnen op het veld van KRC Genk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Twee uitwedstrijden en twee nederlagen voor Anderlecht in deze Champions' Play-offs. Paars-wit moet het op verplaatsing beter doen om de titel te kunnen winnen.

Anderlecht heeft deze play-offs twee keer gewonnen, telkens thuis. De club leed ook twee nederlagen in de twee wedstrijden op verplaatsing, tegen Club Brugge en KRC Genk.

KRC Genk haalde het van Anderlecht na een strafschop in de slotminuten waar ze bij Anderlecht niet zo blij mee waren. Het resultaat blijft echter hetzelfde: dat Anderlecht nog niet op verplaatsing kon winnen deze Champions' Play-offs.

Niemand heeft sinds 2016 in de Cegeka Arena gewonnen

Daar komt dan ook nog bovenop dat KRC Genk een zeer indrukwekkende statistiek kan voorleggen. Die toont aan dat het nog erg moeilijk zal worden om de Limburgers in eigen huis te kloppen de komende weken..

Er is namelijk geen enkele club in geslaagd om een overwinning te behalen in de Cegeka Arena tijdens de Champions' Play-offs sinds... 2016. Toen ging KAA Gent er winnen.

Deze waanzinnige statistiek is genoeg om elke tegenstander die de komende weken naar Genk trekt wat onzeker te maken. De club staat momenteel vierde in het klassement, op vier punten van leider Anderlecht