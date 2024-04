Genk-verdediger laat zich uit over actie van Jan Vertonghen: "Ik ben niet zo'n speler"

KRC Genk heeft afgelopen weekend met 2-1 gewonnen van Anderlecht. Zo doen de Limburgers ook weer helemaal mee in de titelrace.

KRC Genk deed afgelopen weekend een heel goede zaak in de strijd om de titel. Door van Anderlecht te winnen met 2-1, heeft leider paars-wit nog slechts vier punten voorsprong op Genk.

De wedstrijd verliep redelijk fair, maar er was toch één opvallend moment. Jan Vertonghen en Zakaria El Ouahdi liepen achter de bal, maar toen het leer al buiten de lijnen was, haakte de Anderlecht-verdediger El Ouahdi bewust met zijn voet en bracht hem ten val.

Genk-verdediger Mark McKenzie zag het gebeuren. "Ja, kijk (lacht). Misschien was het gamesmanship van hem om onze flow er wat uit te krijgen. Soms gebeuren zulke dingen, maar ik ben niet zo'n speler. We laten het voetbal zijn werk doen, dat deden we ook tegen Anderlecht."

Tolu mocht bijna een hele wedstrijd tegen de verdediger staan. Hij vond dat niet zo erg. "Ik keek er echt naar uit want hij is een legende. Hij heeft in de Premier League gespeeld, als ik ook naar grotere competities wil gaan zijn dat de verdedigers die ik kan tegenkomen."

De spits speelde dan ook een erg goede wedstrijd. Hij scoorde het openingsdoelpunt. "Ik was erg enthousiast om te starten in die wedstrijd. Ik ben best wel tevreden met hoe ik tegen hem gespeeld heb. Dit geeft me wel veel vertrouwen", besluit Tolu.