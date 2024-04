KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck komt met eerste blessure-update over geblesseerd goudhaantje Mokio

KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck liet dinsdagavond twee jonge spelers debuteren in de basis. Franck Surdez en Jorthy Mokio mochten starten.

Jorthy Mokio moest geblesseerd van het veld vlak voor hij gewisseld werd. Volgens zijn coach is het niets ergs. "Ik denk dat het een beetje vermoeidheid was. Volgens mij gaat het niet om een zwaar letsel", vertelt Vanhaezebrouck.

"Het was goed voor de eerste keer, hij was een beetje nerveus denk ik", gaat hij verder over Mokio. "Hij heeft zijn verantwoordelijkheid gepakt. Hij werd een paar keer defensief geconfronteerd met sterke mannen, dat is hij natuurlijk nog niet gewoon."

Ook over Franck Surdez was hij tevreden. "Franck is de voorbije weken supergoed ingevallen. Ik heb de indruk dat hij tegen STVV ook wat last had van zenuwen."

"Hij was wat minder aanwezig, minder actief. Maar dan brengt hij toch het doelpunt aan. Hij is zich blijven geven voor het team."

"Het was ook wel nodig dat Matias (Fernandez-Pardo) eens wat rust kreeg. Dan zie je, als hij ingebracht wordt, dat hij dan weer wat extra brengt. Ik ben dus best tevreden met de prestaties van de jonge gasten", besluit Vanhaezebrouck.