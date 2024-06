Louis van Gaal ziet het niet echt zitten voor Kompany: "Geen ideale situatie voor Bayern"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zoals gewoonlijk zal Vincent Kompany weer het ongelijk van heel wat mensen moeten bewijzen nadat hij werd aangesteld als trainer van Bayern München. Veel prominenten vinden het te vroeg. Ook Louis van Gaal, die zijn mening gaf bij Sky Sports.

Van Gaal heeft natuurlijk ook een enorm palmares en won met Bayern in 2009-2010 ook de beker en de titel. De Nederlander lijkt ook te vinden dat het voor Kompany te vroeg is. Zeker in de situatie waarin Bayern nu zit.

Ze polsten eerst heel wat andere coaches voor ze bij Kompany uitkwamen. Iets wat Van Gaal weinig vertrouwen inboezemt voor de onmiddellijke toekomst. Alles wat Kompany doet zal dan ook onder een vergrootglas gelegd worden.

"Ik was echt verrast, omdat er veel namen in de media waren - en deze namen waren zeer gerespecteerd. Kompany is een nieuwe coach met niet zo veel ervaring" vertelde hij aan Sky Sports.

Bayern neemt volgens hem een risico door Kompany voor de leeuwen te gooien. "Maar ze vroegen veel coaches om te komen, maar die kwamen niet. Ik denk dat dat niet zo leuk is voor Bayern München."

Kompany heeft al eerder tegen de vooroordelen moeten vechten. Eerst bij Anderlecht, daarna ook bij Burnley. Het was toen immers ook een verrassende keuze om voor een net gedegradeerde Engelse club te kiezen.