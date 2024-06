Karl Vannieuwkerke ziet veel meer in deze generatie Rode Duivels en noemt opvallende naam: "Ook dankzij jou"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De carrière van Maxim Decuyper loopt als een vuurtje. Hij werd niet alleen kampioen, maar ook Rode Duivel.

Maxim De Cuyper beleefde een fantastische periode. Hij keerde terug van Westerlo, speelde kampioen met Club Brugge en is ondertussen ook Rode Duivel in de EK-selectie.

Dat hij naar Club Brugge terugkeerde was voor Karl Vannieuwkerke al een groot succes. “Velen die de deur van Jan Breydel achter zich dichttrekken, komen er nooit meer terug. Zelfs al gaat het om een uitleenbeurt”, vertelt hij in de Krant van West-Vlaanderen.

In de bestuurskamers van blauwzwart keken ze volgens Vannieuwkerke vreemd op. “Na een half seizoen Westerlo dachten er een paar in Brugge: Hebben wij dat dan zo verkeerd gezien? Een inschattingsfout op het hoogste niveau. Uitlenen was nergens voor nodig, je terughalen de enige optie.”

Vannieuwkerke ziet een mooie toekomst weggelegd voor De Cuyper. “Ik blijf erbij dat ik meer geloof heb in deze generatie dan in de vorige lading Rode Duivels. De mix van intelligentie, talent en branie is nu zoveel mooier. Ook dankzij jou. Maak er een schitterend EK van, Maxim.”

De Rode Duivels beginnen maandag aan de groepsfase van het EK in Duitsland. Slovakije is dan de tegenstander en het zou zomaar eens kunnen dat De Cuyper meteen aan de aftrap komt.