'Nooddefensie' heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor Tielemans: 'Die afweging maakt Tedesco nu ook'

De basisopstelling van de Rode Duivels tegen Slovakije valt niet zo moeilijk te voorspellen. Al blijven er een aantal vragen over. Wie er naast Amadou Onana op het middenveld speelt bijvoorbeeld.

Daar zijn twee keuzes. Orel Mangala heeft er het meest gespeeld, maar Youri Tielemans is natuurlijk ook een optie. Tielemans speelde tegen Engeland een fantastische match en scoorde daar natuurlijk punten. Feit is echter dat hij daar eigenlijk de rol van Kevin De Bruyne over nam en vrij mocht rondlopen.

Voor de verdediging wil Tedesco een meer behouden ingestelde speler en daar heeft Mangala natuurlijk een streepje voor. Normaal gezien zou je kunnen argumenteren dat er tegen Slovakije best wel een meer aanvallende speler op het veld mag staan en die afweging zal de bondscoach zonder twijfel ook maken.

Maar... nu hij met een noodverdediging aan de slag moet, zou dat wel eens in het nadeel van Tielemans kunnen uitdraaien. Om meer stabiliteit te hebben en vooral meer zekerheid in te bouwen, zou Tedesco wel eens voor twee controlerende middenvelders kunnen kiezen.

Twee jongens die tactisch gezien voor de verdediging blijven en die weinig risico in hun spel leggen. De connectie tussen Onana en Mangala is er ook op en naast het veld.

Voor Tielemans zou het een domper zijn, want hij ziet zijn speelkansen vlotjes dalen als iedereen op het middenveld gezond blijft. Een invallersrol zou voor hem toch een teleurstelling zijn.