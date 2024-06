📷 'STVV heeft de vervanger van Matte Smets al gevonden'

Matte Smets was op weg naar KRC Genk of RSC Anderlecht. De speler van STVV hakte vandaag de knoop door en kiest voor een nieuw avontuur bij de Limburgers, waar hij ook Thorsten Fink en Jarne Steuckers terug tegenkomt.

STVV ziet heel wat pionnen vertrekken, maar de club maakt zich ook sterk dat het vlot vervangers zal vinden voor iedereen die de club verlaat.

Zo zouden de Kanaries in een laatste rechte lijn zitten om een nieuwe trainer voor te stellen, maar wie het wordt is niet meteen duidelijk. Er werd al geopperd dat het mogelijk weer een Duitse coach is.

Maar ook voor de spelers die vertrekken lijkt STVV gemakkelijk de nodige vervangers te vinden. Zo zou de club een Algerijnse international aantrekken als vervanger van Matte Smets.

Het gaat om Zinedine Belaid en de deal zou al helemaal rond zijn, zo meldt transferjournalist Sacha Tavolieri op zijn sociale media. De club zou 600.000 euro betalen aan USM Algier, terwijl zijn marktwaarde volgens Transfermarkt 1,4 miljoen euro bedraagt.

De Algerijnse club dwong ook een doorverkooppercentage van 20 procent af. Begin volgende week zouden de medische testen gepland zijn. Als die in orde zijn, dan kan Belaid zijn contract ondertekenen en voorgesteld worden.

🇩🇿🐥 Zinedine Belaid set to join #STVV in order to substitute Matte Smets. Sint-Truiden’s going to pay €600K + a 20% on the future sale. Medical tests will take place early next week. #JPL



✅ Confirmed. #TeamDZ #DZ #mercato pic.twitter.com/sr1PGX7ipM