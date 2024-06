'Arsenal doet openingsbod op Rode Duivel, maar... Vincent Kompany gaat alle troefkaarten gebruiken om hem naar Bayern München te halen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Amadou Onana gaat deze zomer een transfer maken. Vooral Arsenal FC is concreet voor de Rode Duivel. Al komt daar nu ook een absolute grootmacht bij.

Arsenal FC, Newcastle United, Manchester United en FC Barcelona werden de voorbije maanden al meermaals genoemd als het over Amadou Onana gaat. Vooral The Gunners zijn concreet voor de Rode Duivel.

Meer zelfs: Liverpool Echo weet dat Arsenal de gesprekken met Everton FC heeft opgestart. The Toffees hebben de centen dan wel broodnodig, maar solden worden niét gehouden. Het prijskaartje voor Onana is vastgelegd op zestig miljoen euro.

Al krijgt Arsenal concurrentie. Ook Bayern München heeft zich officieel gemeld in Liverpool voor Onana. Het is Vincent Kompany die bij de zoektocht naar versterking op het middenveld is uitgekomen bij Onana.

Het spreekt voor zich dat de komst van Kompany naar Der Rekordmeister een troefkaart is. The Prince kan Onana overtuigen om voor een avontuur in de Bundesliga te kiezen. Al heeft een verhuis naar Beieren weinig kanttekening nodig.

Gaat Amadou Onana samenwerken met Vincent Kompany?

Ook Onana wil deze zomer een heuse stap vooruit zetten. Tijdens het EK moet echter geen witte rook verwacht worden. De Rode Duivel wil pas na zijn terugkeer uit Duitsland - hij kan er misschien gewoon blijven - een beslissing nemen.