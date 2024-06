Dit is de tegenstander van Cercle Brugge in de Europa League

In het Zwitserse Nyon is geloot voor de tweede voorronde van de Europa League. Cercle Brugge weet welke tegenstander het voorgeschoteld krijgt.

In het hoofdkantoor van de UEFA in Zwitserland werd geloot voor de tweede voorronde van de Europa League. Cercle Brugge werd vierde na de Champions’ Play-offs en kreeg dat ticket beet. De Vereniging had een beschermde status in deze loting.

Cercle Brugge kon volgende ploegen loten:

Panathinaikos (Gri)

Maccabi Petah Tikva (Isr)

Silkeborg IF (Den)

Kilmarnock (Sch)

FK Vojvodina (Ser)

Wisla Krakow (Pol) of KF Llapi (Kos)

Pafos FC (Gri) of IF Elfsburg (Zwe)

FC Tobol (Kaz) of MFK Ruzomberok (Slv)

Paksi FC (Hon) of Corvinul Hunedoara (Roe)

Het werd uiteindelijk Kilmarnock. Cercle werd geloot als bezoekende ploeg. Het speelt in Schotland op 25 juli. De terugwedstrijd staat op 1 augustus ingepland. Daarna volgt nog een derde voorronde en play-offs voor de groepsfase met 36 ploegen.

De exacte speeldatum en het exacte aftrapuur wordt ten laatste donderdag 20 juni om 18 uur bekendgemaakt.