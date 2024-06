KAA Gent kent zijn mogelijke tegenstanders in de Conference League

Volg KAA Gent nu via WhatsApp!

KAA Gent dwong in een barragematch tegen KRC Genk het laatste Europese ticket af. Dat leverde een plekje in de tweede voorronde van de Conference League op.

Vanmiddag werd in het Zwitserse Nyon geloot voor deze voorrondes. Wie het concreet wordt voor KAA Gent is nog niet geweten. Het moet wachten op de uitslag van de eerste voorronde in de Conference League.

KAA Gent zal het in de tweede voorronde opnemen tegen het Letse Liepaja of Vikingur uit de Faeröer Eilanden. Zij werken op 11 en 18 juli hun wedstrijden af.

Vikingur is de vicekampioen van de Faeröer Eilanden. Liepaja eindigde vorig seizoen als vijfde in de Letse competitie.

Vorig seizoen kon KAA Gent de achtste finales van de Conference League halen, maar werd toen uitgeschakeld door het Israëlische Maccabi Haifa.

De heenwedstrijd wordt in Gent gespeeld op donderdag 25 juli, de terugmatch is een week later. De loting voor de derde voorronde wordt gehouden op 22 juli.