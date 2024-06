Roemeense bondscoach komt met persoonlijke oproep voor het duel met Rode Duivels

Zaterdag geven de Rode Duivels Roemenië partij. Zij wonnen hun openingspartij met duidelijke cijfers van Oekraïne.

Roemenië verbaasde op de openingsspeeldag in de groep van de Rode Duivels op het EK in Duitsland met een 3-0-overwinning tegen Oekraïne. De Roemeense voetbalbond stuurde een uitgebreide oproep van bondscoach Edward Iordanescu de wereld in, in aanloop naar het duel van zaterdag tegen de Rode Duivels.

“Om Oekraïne te kloppen moesten we ons niveau opkrikken tegenover onze kwalificatiecampagne”, klinkt het. “Om competitief te zijn tegen België en tegen hen het resultaat te halen dat we willen, zullen we opnieuw meer moeten brengen.”

Roemenië had geen ideale voorbereiding op het EK. In vier duels kon niet gewonnen worden, met als laatste wedstrijd een 0-0 tegen Liechtenstein. Maar uiteindelijk pakten ze wel stevig uit tegen Oekraïne.

“Ik doe deze oproep omdat we de voorbije maanden op een rollencoaster van emoties zijn meegevoerd. Na onze ongeslagen reeks in de kwalificatiecampagne en de groepswinst sloeg weer de andere kant op na onze oefencampagne. Nu, na onze 3-0-zege tegen Oekraïne, dreigt de slinger weer naar de andere kant door te slaan. En ik denk dat die uitersten niet goed zijn.”

Iordanescu deed ook een persoonlijke oproep. “We moeten opnieuw realistisch zijn. We komen uit tegen een gekwetste tegenstander na hun 0-1-nederlaag tegen Slovakije. Maar ik ben ervan overtuigd dat we ook de wedstrijd tegen België kunnen winnen! Alleen zullen we dan evenwicht aan de dag moeten leggen, arbeidsethos, discipline, de opofferingszin die ons kenmerkt en de wil om voor elke morzel grond te strijden, met heel ons hart, tot de laatste seconde.”