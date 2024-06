Tedesco heeft drie opties voor zijn middenveld tegen Roemenië en voor De Bruyne wordt die beslissing héél belangrijk

Volg België nu via WhatsApp!

De ploeg die tegen Roemenië zal starten, zal er heel anders uitzien dan de ploeg van tegen Slovakije. Bondscoach Domenico Tedesco moet ook meer steun vinden voor Kevin De Bruyne, die mogelijk ook een rijtje zal zakken. Of kiest Tedesco dan toch voor Tielemans?

Tedesco moet zijn middenveld laten draaien. De grote vraag daarbij is: waar zet hij Kevin De Bruyne? Tegen Slovakije ging het beter toen KDB een rijtje zakte en vandaar het spel ging verdelen. Maar dan creëert hij zelf natuurlijk minder. Of kiest hij voor een echte 8 naast Onana in plaats van twee zessen?

Optie 1: De Bruyne een rij achteruit

De waarnemers waren het allemaal eens: tegen landen als Slovakije heb je geen twee zessen nodig, maar ook iemand die de ballen verticaal speelt in plaats van steeds horizontaal. De Bruyne kan van daar ook het spel verdelen en dan zou Trossard op de 'tien' komen te staan.

Met Doku en Lukebakio/Bakayoko op de flanken. Of Carrasco als verste vooruit geschoven pion van het middenveld, want Trossard maakte niet echt een goeie indruk in die eerste match.

Optie 2: Met Tielemans in de ploeg

Tedesco kan er ook voor zorgen dat De Bruyne meer hulp krijgt. Dan kan hij Youri Tielemans naast Onana zetten om meer verticaliteit in het spel te krijgen. Tielemans heeft meer die 'juiste' inspeelpass. Zijn nadeel is dan weer dat hij vrij traag is en Onana veel zal moeten opkuisen.

In dat geval verdwijnen Trossard en Carrasco zo goed als zeker uit de basis. Want Theate is hersteld en zal zijn plaats als linksachter weer innemen.

Optie 3: Middenveld blijft bij hetzelfde

Tedesco kan er ook voor opteren om nog één keer te proberen met Mangala-Onana tegen een op papier 'zwakkere' tegenstander te spelen. Het is wel zeker dat hij niet meer gaat beginnen met Trossard op links en Doku op rechts.

Dan zou Trossard het slachtoffer worden en vervangen worden door Lukebakio/Bakayoko. Achteraan komt met Vertonghen immers ook een linksvoetige verdediger in de ploeg, wat de opbouw heel wat gaat vergemakkelijken.