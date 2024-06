'Vandaag meeting met Belgische club: Losada lijkt keuze gemaakt te hebben'

Na een sabbatjaar is Hernan Losada op zoek naar een nieuwe club. We lieten eerder al weten dat er vanuit de Challenger Pro League de nodige interesse was.

Zulte Waregem werd eerder genoemd, maar zij hebben met Sven Van den Broeck al een nieuwe coach aangesteld voor volgend seizoen.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri gaat Losada aan de slag bij KMSK Deinze, in de tweede klasse. Daar vertrok Hans Somers in onderling overleg.

Volgens Tavolieri is er vandaag overleg gepland tussen Losada en Deinze om tot een persoonlijk akkoord te komen.

Losada zou de eerste keuze zijn van Wouter Artz, die sportieve baas bij de ploeg uit de Challenger Pro League wordt.

🟠⚫️ Infos KMSK #Deinze :

🇦🇷 Hernán Losada close to be appointed as New Manager !

🗣️ A meeting will take place today in order to find an agreement on personal terms.

✍🏼 Losada keen on the move & was Wouter Artz (set to be named new sports director) number one option. #mercato… pic.twitter.com/bDIJiTdv0J